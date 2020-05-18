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В Башкирии водители общественного транспорта пожаловались на масочный режим

Рубрика: Общество
Теги: Уфа
В Башкирии водители общественного транспорта пожаловались на масочный режим

Водители троллейбусов из Башкирии пожаловались на введенный на территории Башкирии масочный режим.



Со слов Зинаиды Маркеловой, постоянное ношение перчаток и масок приводит к ухудшению здоровья. Она пожаловалась на неудобства главе республике Радию Хабирову. Обращение женщина оставила накануне, 17 мая, в социальных сетях главы.

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— Почему мы должны ездить в масках и надевать перчатки? Я работаю в раздельной кабине, и мой руль никто не трогает. Сами попробуйте поработать 12 часов во всем этом — нельзя постоянно дышать своим же СО2. И тем более в жару у многих уже появились высыпания на коже, — написала водитель.

Женщине пришел ответ от администрация главы Башкирии. Тимур Ханнанов, сотрудник рабочей группы при администрации главы РБ по обращениям жителей в социальных сетях, ответил, что обращение принято и в скором времени будет подготовлен ответ.

Напомним, что депутаты Башкирии утвердили штрафы за нарушение масочного режима.

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Источник: ufa1.ru
Фото: gorobzor.ru

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