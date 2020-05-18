В Башкирии водители общественного транспорта пожаловались на масочный режим

Водители троллейбусов из Башкирии пожаловались на введенный на территории Башкирии масочный режим.
Со слов Зинаиды Маркеловой, постоянное ношение перчаток и масок приводит к ухудшению здоровья. Она пожаловалась на неудобства главе республике Радию Хабирову. Обращение женщина оставила накануне, 17 мая, в социальных сетях главы.
— Почему мы должны ездить в масках и надевать перчатки? Я работаю в раздельной кабине, и мой руль никто не трогает. Сами попробуйте поработать 12 часов во всем этом — нельзя постоянно дышать своим же СО2. И тем более в жару у многих уже появились высыпания на коже, — написала водитель.
Женщине пришел ответ от администрация главы Башкирии. Тимур Ханнанов, сотрудник рабочей группы при администрации главы РБ по обращениям жителей в социальных сетях, ответил, что обращение принято и в скором времени будет подготовлен ответ.