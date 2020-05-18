В Башкирии часть населения вновь уйдет на самоизоляцию

Сегодня, 18 мая, стало известно, что часть населения в Башкирии снова уходит на режим самоизоляции. Это касается граждан старше 65 лет, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Для них сохраняется социальная самоизоляция.







— В указе мы дадим две рекомендательные нормы — работающие граждане, чей возраст выше 65 лет уходят на удаленный режим работы, а органам полиции рекомендуем обращать внимание на таких граждан, и настоятельно рекомендовать им соблюдать режим самоизоляции, — отметил Радий Хабиров, — базовое положение указа, что жители 65+ уходят на режим самоизоляции.



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Недавно Радий Хабиров подписал указ о смягчении режима самоизоляции. В приложении к документу опубликован список болезней, носителям которых пока нельзя выходить на улицу. Это инсулинозависимый сахарный диабет, хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, бронхоэктатическая болезнь, нарушения легочного кровообразования, легочное сердце, хроническая болезнь почек 3–5-й стадии, наличие трансплантированных органов и тканей, злокачественных новообразований, острых форм лейкоза и лимфомы.