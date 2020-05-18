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Стало известно, когда в России откроются кинотеатры и фитнес-центры

Рубрика: Общество
Стало известно, когда в России откроются кинотеатры и фитнес-центры

Они получат разрешение на работу последними.



Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в стране начнут работать кинотеатры, спортивные центры, развлекательные учреждения и торговые центры. Об этом сообщил ТАСС. Напомним, что ведомство разработало методику по выходу из режима самоизоляции, которая включает в себя 3 этапа. Стоит отметить, что все три подразумевают масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Таким образом кинотеатры, фитнес-центры и подобные места смогут начать работать только после прохождения всех трех этапов снятия ограничений.

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— Для того, чтобы такие места заработали, такие организации, нужно пройти все три этапа. В наших методических рекомендациях написаны три этапа: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом, но тоже вдвоем и с социальным дистанцированием, возможны на первом этапе. На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли, — сказала Анна Попова.

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Источник: proural.info
Фото: news-life.pro

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