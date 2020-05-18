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Радий Хабиров возмутился ранним открытием ТЦ в Стерлитамаке и несоблюдением масочного режима

Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
Радий Хабиров возмутился ранним открытием ТЦ в Стерлитамаке и несоблюдением масочного режима

Сегодня, 18 мая, на еженедельном оперативном совещании в Правительстве Башкирии Глава региона Радий Хабиров возмутился ранним открытием ТЦ в Стерлитамаке и несоблюдением масочного режима.



"Стерлитамак, у меня к вам такая просьба. Вообще мы принимали решение пока не открывать торговые центры. В Стерлитамаке довольно большое количество торговых центров работает. Тогда уж если работает, наладьте там порядок, пожалуйста. Мы договорились, в торговых учреждениях люди должны быть в масках", - сказал глава РБ.

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С 12 мая на территории Башкирии возобновили работу непродовольственные магазины, при этом работа ТЦ все еще запрещена. 

Ранее сообщалось, что с 4 мая в башкирском регионе введён обязательный масочный режим в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако, для многих жителей Стерлитамака "закон не писан", они игнорируют масочный режим, посещая общественные места без средств индивидуальной защиты.

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Источник: sterlegrad.ru

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