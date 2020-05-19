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"Ужасное зрелище": в Чекмагушевском районе на свалке обнаружили гробы

Рубрика: Общество
Теги: Чекмагушевский район
"Ужасное зрелище": в Чекмагушевском районе на свалке обнаружили гробы

За селом Каран Чекмагушевского района обнаружили 9 гробов, надгробия и мусульманские покрывала для погребения. Об этом сообщил местный общественник Руслан Нуртдинов еще 15 мая. По словам мужчины, он проверял свалки, но увиденное его повергло в шок.



— Это кощунство, я не религиозный человек, но считаю, что это ужасное зрелище. Мне сказали жители, что они там пролежали всю зиму, после моего поста, якобы их сожгли, — утверждает Руслан.

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В администрации района об этой ситуации даже не в курсе и ответить, почему же данные предметы захоронения не были утилизированы достойным образом, отказались. В свою очередь, в Духовном управлении мусульман Башкирии сообщили, что данный случай возмутителен и они намерены лично разобраться в ситуации. Однако добавили, что с точки зрения мирового бытия,  данные полугробы по мусульманским обычаям можно утилизировать любым методом.
— Религии данный момент не касается, полугробы можно разобрать, сделать из них ограждения, а обшивкой можно хоть полы мыть. Однако в овраг вот так выкидывать нельзя, мы не довольны. С этической точки зрения это не правильно, ибо идет загрязнение природы, — отметили в духовенстве.
Напомним, на трассе в Бакалинском районе Башкирииобнаружили вскрытый цинковый гроб. 

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Источник: ufa1.ru
Фото: vk.com/pravdogovoritel

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