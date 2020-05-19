Ульфат Мустафин потребовал взять на контроль парковку возле «Конгрес-холла «Торатау»

Как только немного ослабили режим, автолюбители начали устраивать вечеринки на парковке.







Сегодня, 19 мая, в администрации Уфы прошло оперативное совещание под председательством мэра Ульфата Мустафина. На встрече с докладом выступил Александр Овчинников, директор МКУ «Центр общественной безопасности Уфы». Он рассказал о том, как жители столицы соблюдают требования режима в общественных местах. По словам Александра Овчинникова, 60% граждан соблюдают масочный режим. Но, как отметил Ульфат Мустафин, уже нашлись нарушители и общественного порядка. На площади Салавата Юлаева и прилегающих территориях было зафиксировано 117 нарушений в частности в ночное время. 60 из них – несоблюдение режима.

— Возьмите на постоянный контроль парковку возле «Конгрес-холла «Торатау». Вечерами там собирается слишком много молодежи, что приводит к несоблюдению дистанции и всех профилактических мер. Сейчас не время вместе весело проводить досуг, — сказал Ульфат Мустафин.

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Фото: twitter.com | @culturalseason