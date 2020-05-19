В ряде районов Башкирии ожидаются заморозки до -3 градусов

В некоторых районах Башкирии ожидаются ночные заморозки. При этом в дневные часы температура воздуха будет в пределах нормы. Подробный прогноз на среду, 20 мая, дали в Башгидромете.



По информации республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы.







Преобладающая температура воздуха по республике ночью составит от +3 до +8 градусов (в отдельных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от нуля до -3), днем на термометре от +13 до +18 по Цельсию.



Ветер — западный умеренный, местами порывы до сильного.



В последующие дни такой характер погоды сохранится.





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