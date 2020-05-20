В Башкирии ветеранам выдадут бесплатные гаджеты

Об этом говорилось на онлайн-встрече Главы Башкирии с волонтерами республики. Как сообщил руководитель движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин, в день Победы проводились самые различные мероприятия для ветеранов Башкирии, начиная от выдачи поздравительных наборов и заканчивая организацией творческих концертов и даже мини-парадов во дворах ветеранов с целью выразить благодарность за их подвиг.







— С уверенностью могу сказать, что этот подвиг мы не забудем никогда. Ну а сейчас наша работа продолжается, несмотря на соблюдение всех мер предосторожности, — сообщил активист. — Так, мы уже получили и готовимся бесплатно обеспечить каждого участника, инвалида ВОВ, который проживает в нашей республике, мобильными телефонами — уникальны они тем, что в них встроена тревожная кнопка, нажав которую, человек может вызвать службу спасения. Также вместе с этими телефонами мы будем вручать бесплатные сим-карты, где будет установлен безлимитный пожизненный тариф.

— Насколько возможно в условиях самоизоляции, мы провели мероприятия к 9 мая. Но не нужно останавливаться, — согласился Глава Башкирии Радий Хабиров. — Чтобы не получалось, что уважение к ветеранам Великой Отечественной войны оказывалось только 9 мая. Весь промежуток в 364 дня тоже должно быть внимание, забота и уважение. Проект у вас очень интересный, замечательная идея.



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Фото: mo-lomonosov.ru