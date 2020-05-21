В Башкирии еще 156 вахтовиков "выпустились" из обсерватора домой после карантина

Еще 156 вахтовиков покинули 20 мая обсерватор на базе санатория «Красноусольск». Они прибыли сюда с Чаяндинского месторождения в Якутии 6 мая и пробыли здесь две недели.







Вахтовики находились под регулярным медицинским наблюдением. Проводилась ежедневная термометрия, пульсоксиметрия, раздача необходимых лекарственных препаратов, поддерживающих и укрепляющих иммунную систему. Было организовано четырехразовое питание. Среди вахтовиков в этот раз было 25 женщин. Им выделили отдельный этаж.



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Фото: санаторий "Красноусольск" | i-gazeta.com

Заехав в обсерватор, вахтовики сдали анализ на COVID-19. Второй анализ сдали на десятые сутки. Все анализы были отрицательными.20 мая автобусы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм отвезли вахтовиков в Уфу и Стерлитамак, дальше они сами разъедутся по своим домам.