В Башкирии в День поминовения и почитания откроют для посещения кладбища

, 21 май 2020, 13:32

В Башкирии в этом году День поминовения и почитания перенесен на 6 июня. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве.







Руководитель республики поручил главам городов и районов организовать работу по открытию кладбищ в этот день.

«Поручаю главам муниципалитетов решить, что нужно сделать – продумать маршруты автобусов до кладбищ, навести порядок – убрать бытовой мусор, поправить заборы, где-то скосить что-то, там есть чем заняться, уверен», — отметил Радий Хабиров.



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Напомним, День поминовения и почитания в республике установлен 2 мая, однако в этом году его перенесли из-за пандемии коронавируса.