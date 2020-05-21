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День пограничника в Башкирии попал под коронавирусные ограничения

День пограничника в Башкирии попал под коронавирусные ограничения

Башкирия, 21 май 2020, 14:17

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в региональном правительстве дал кабмину, в связи с пандемией коронавируса, поручение ко Дню пограничника, который будет отмечаться 28 мая.



«Есть традиция встречаться вместе, вспоминать свою служебную молодость, годы армейские… Замечательная традиция. Тем не менее, я прошу этого не делать заранее. Встретьтесь с лидерами всевозможных ассоциаций пограничных, ветеранов и попросите их, чтобы не было вот этих всех приключений и походов, массового похода к памятникам. Это хорошая традиция. Не мы ее придумали, она и после нас будет. Мы просим в этом году не собираться, один раз мы это просим. Дай Бог, если один», - рассказал он.

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Также руководитель региона отметил, что если «скопления людей все-таки будут, значит будем закрывать памятники».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: интернет

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