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В России собираются ввести запрет на зачисление детей без прививок в детские сады и школы

В России собираются ввести запрет на зачисление детей без прививок в детские сады и школы

| 23 май 2020 | 14:00

В Совете Федерации разработают законопроект, который запрещает допускать детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.

Как сообщает ТАСС, предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.



«Внести изменения в законодательство в целях усиления требований к иммунопрофилактике и предусмотреть следующее: не допускать детей, не имеющих прививок в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок в дошкольные учреждения и школы, включить информацию о недопуске приема в организованные коллективы в информированное добровольное несогласие родителя на проведение прививок детям», – говорится в документе.

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Ожидается, что для введения запрета будут внесены изменения в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Какие наказания будут предусмотрены для нарушителей, пока неизвестно.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: medblog.su

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