В Уфе в парке Лесоводов павлин исполнил брачный танец

Уфа | 24 май 2020 | 22:55

В парке Лесоводов Уфы начался брачный сезон одних из самых красивых птиц на планете, павлинов. Посмотреть на любовные игры птиц в мини-зоопарке могут все желающие.



На видео, опубликованном в одном из уфимских пабликов, павлин распускает свой яркий хвост и трясет телом, чтобы привлечь самку. Этот танец самец исполняет каждую весну, так он ухаживает за своей избранницей.



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Фото: скриншот с видео

Как рассказывают специалисты, сейчас у птиц самый разгар брачного сезона. Павлин известен своими яркими перьями, которые складываются в веер. Сезон размножения у птиц — с апреля по сентябрь. В кладке от 4 до 10 яиц.