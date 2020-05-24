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В Уфе в парке Лесоводов павлин исполнил брачный танец

В Уфе в парке Лесоводов павлин исполнил брачный танец

Уфа | 24 май 2020 | 22:55

В парке Лесоводов Уфы начался брачный сезон одних из самых красивых птиц на планете, павлинов. Посмотреть на любовные игры птиц в мини-зоопарке могут все желающие.

На видео, опубликованном в одном из уфимских пабликов, павлин распускает свой яркий хвост и трясет телом, чтобы привлечь самку. Этот танец самец исполняет каждую весну, так он ухаживает за своей избранницей.

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Как рассказывают специалисты, сейчас у птиц самый разгар брачного сезона. Павлин известен своими яркими перьями, которые складываются в веер. Сезон размножения у птиц — с апреля по сентябрь. В кладке от 4 до 10 яиц.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот с видео

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