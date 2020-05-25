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На Ямал после отмены карантина прибыли первые вахтовики из Башкирии
| 25 май 2020 | 12:27
С 21 по 23 мая тремя чартерными рейсами из Уфы, Москвы и Тюмени в Новый Уренгой прибыли 270 вахтовиков. Это первые рабочие, которые приехали на вахту после отмены пересменки из-за распространения COVID-19.
Они приступят к работе после десятидневного карантина под наблюдением медиков, сообщает пресс-служба компании “Газпром добыча Уренгой”.
Все прибывшие сдали тесты на коронавирус и прошли медосмотр. На борт самолета их допустили только после получения отрицательного результата теста.
Допуск к работе будет возможен только при двойном отрицательном результате тестирования на COVID-19. Планируется, что первые прибывшие вахтовики начнут работать 5 июня. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram