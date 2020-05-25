Индивидуальное ОСАГО: что изменится для автомобилистов

| 25 май 2020 | 18:18

Совет Федерации утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Ранее Государственная Дума приняла в окончательном третьем чтении соответствующий документ.







После вступления закона в силу аккуратные водители станут платить за полис меньше, чем злостные нарушители. Разберемся, что это означает на практике для автовладельцев Приволжского округа.



Что изменится

Сейчас страховщики в рамках коридора, который устанавливает Центральный банк, назначают единый базовый тариф для субъекта РФ, не учитывая индивидуальных параметров, влияющих на аварийность. В итоге аккуратные автовладельцы платят за полис столько же, сколько злостные нарушители. Новый закон предоставляет страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Банком России.









Когда закон вступит в силу, неоднократное грубое нарушение правил дорожного движения станет основанием для увеличения тарифа. Грубыми нарушителями признают водителей, которые в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за проезд на красный свет или запрещающий жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу. Также увеличение стоимости предусмотрено за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Все критерии и калькулятор для определения тарифа страховщики должны будут разместить у себя на сайте. Кроме того, Банк России составит перечень факторов, которые нельзя использовать при расчете стоимости полиса.В прошлом году Банк России опробовал в пилотном режиме индивидуализацию ОСАГО. С начала 2019 года был расширен тарифный коридор. В результате, по данным Российского союза автостраховщиков, в среднем по стране тарифы за прошлый год снизились примерно на 5%. С января по март текущего года средняя премия по ОСАГО снизилась еще на 1,25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В регионах Приволжья произошли следующие изменения за период с января по март 2020 года. В Республике Башкортостан средняя стоимость полиса снизилась на 2,7% - с 5,2 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом страховые выплаты, напротив, увеличились на 12,6% - с 66,2 до 74,5 тысяч рублей. В Республике Татарстан средний ценник ОСАГО опустился на 3% - с 6,1 тыс. до 5,9 тысяч рублей. Выплаты увеличились на 4,6% - до 64 тыс. рублей. В Нижегородской области средняя стоимость ОСАГО составила 5,6 тысяч рублей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выплаты же в начале 2020 года выросли на 14,4% - с 73,9 тысяч до 84,9 тысяч рублей. В Самарской области средняя стоимость ОСАГО снизилась на 0,2% - с 5,4 тысяч до 5,3 тысяч рублей. При этом выросли страховые выплаты на 5% - до 62,9 тысяч рублей.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: 1tulatv.ru