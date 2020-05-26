Жители Краснокамского района Башкирии взбунтовались против своего главы | видео
Краснокамский район | 26 май 2020 | 10:49
В минувшие выходные в селе Николо-Березовка было не спокойно. Люди собрались на одной из улиц, чтобы выразить народный гнев. По словам собравшихся из-за инициативы местного главы сельсовета Марселя Султанова по расширению внутридворовых дорог у людей начали варварски вытаптывать придомовые приусадебные участки, цветники, деревья и уничтожать гаражи.
Однако все это имущество является частной собственностью и подтверждается документально, в условиях кризиса люди рассчитывали вырастить на них себе пропитание на осень и зиму.
Сложившуюся ситуацию люди описали в обращении к СМИ:
— Мы, жители села Николо-Берёзовка, проживающие по адресу Камская 1,3,5 -просим Вас оказать помощь в решении вопроса, возникшего в связи с ликвидацией придомовых территорий главой сельского поселения Марселем Султановым.
Мы, жители многоквартирных домов, пользовались придомовыми территориями в летнее время с 1972 года для посадки овощных культур (лук, укроп, огурцы, помидоры) и цветов.
Данные приусадебные участки указаны в технических паспортах дома, в которых мы являемся собственниками.
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Однако, свои обещания он не исполнил. Столбы начали устанавливать, когда жители были заняты предпраздничной новогодней суетой 29 декабря 2019 г. и на расстоянии 8 метров от стекол домов. Выломали все заборы, повредили жителям насаждения. Так же были спилены деревья, которые озеленяли улицу Камскую, никому они не мешали и вывезли в неизвестном направлении. Эти деревья высадили и вырастили жители сами, а те деревья, которые мешают и представляют опасность для жилья, оставили.
На наши просьбы о приостановлении сноса заборов, Марсель Султанов вразумительного ответа дать никому не может. Приватизировать данные участки - разрешения никому не даёт. Хотя у него самого имеются в собственности в с.Николо Берёзовка 2 дома и 3 магазина: 1 магазин и кафе который расположен вплотную с садиком, где продают алкоголь, сигареты и проводят банкеты и это всё видят дети. 2-ой магазин на остановочном комплексе общественного транспорта с.Николо-Берёзовка. 3-й магазин в центре села Николо Берёзовка.
Кроме этого построил магазины в д. Арлан, Нагаево, Кутлинке, Кореево и это всё в его собственности. В связи с этим мы все жители многоквартирных домов улиц Дорожная, Камская, Строителей просим Вас, разобраться с данной ситуацией и помочь в решении вопроса о придомовой территории, — написали местные жители.
Жителями были составлены заявления в надзорные органы и в органы Государственной власти, а так же обращение на имя депутата Госсобрания - Курултая РБ.