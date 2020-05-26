Жители Краснокамского района Башкирии взбунтовались против своего главы | видео

Краснокамский район | 26 май 2020 | 10:49

В минувшие выходные в селе Николо-Березовка было не спокойно. Люди собрались на одной из улиц, чтобы выразить народный гнев. По словам собравшихся из-за инициативы местного главы сельсовета Марселя Султанова по расширению внутридворовых дорог у людей начали варварски вытаптывать придомовые приусадебные участки, цветники, деревья и уничтожать гаражи.



Однако все это имущество является частной собственностью и подтверждается документально, в условиях кризиса люди рассчитывали вырастить на них себе пропитание на осень и зиму.





Сложившуюся ситуацию люди описали в обращении к СМИ:

— Мы, жители села Николо-Берёзовка, проживающие по адресу Камская 1,3,5 -просим Вас оказать помощь в решении вопроса, возникшего в связи с ликвидацией придомовых территорий главой сельского поселения Марселем Султановым.



Мы, жители многоквартирных домов, пользовались придомовыми территориями в летнее время с 1972 года для посадки овощных культур (лук, укроп, огурцы, помидоры) и цветов.



Данные приусадебные участки указаны в технических паспортах дома, в которых мы являемся собственниками.









С момента назначения Султанова главой сельского поселения, с октября 2019 года, начали сносить заборы, утверждая что придомовые территории убирают. На участках домов по ул.Камская 1,3,5,7 без согласия жителей были установлены электрические столбы. Хотя Марсель Мазгарович обещал старшим по домам и жителям этих домов, если будут устанавливать, они предварительно оповестят и не затронуть огороды, установят на расстоянии не менее 10 метров.Однако, свои обещания он не исполнил. Столбы начали устанавливать, когда жители были заняты предпраздничной новогодней суетой 29 декабря 2019 г. и на расстоянии 8 метров от стекол домов. Выломали все заборы, повредили жителям насаждения. Так же были спилены деревья, которые озеленяли улицу Камскую, никому они не мешали и вывезли в неизвестном направлении. Эти деревья высадили и вырастили жители сами, а те деревья, которые мешают и представляют опасность для жилья, оставили.На наши просьбы о приостановлении сноса заборов, Марсель Султанов вразумительного ответа дать никому не может. Приватизировать данные участки - разрешения никому не даёт. Хотя у него самого имеются в собственности в с.Николо Берёзовка 2 дома и 3 магазина: 1 магазин и кафе который расположен вплотную с садиком, где продают алкоголь, сигареты и проводят банкеты и это всё видят дети. 2-ой магазин на остановочном комплексе общественного транспорта с.Николо-Берёзовка. 3-й магазин в центре села Николо Берёзовка.

Кроме этого построил магазины в д. Арлан, Нагаево, Кутлинке, Кореево и это всё в его собственности. В связи с этим мы все жители многоквартирных домов улиц Дорожная, Камская, Строителей просим Вас, разобраться с данной ситуацией и помочь в решении вопроса о придомовой территории, — написали местные жители.



Жителями были составлены заявления в надзорные органы и в органы Государственной власти, а так же обращение на имя депутата Госсобрания - Курултая РБ.

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Фото: соцсети