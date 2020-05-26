В Стерлитамаке молодые мамы едва не подрались с несовершеннолетними из-за скейтплощадки | видео

Стерлитамакский район | 26 май 2020 | 11:22

Очередной громкий случай произошел в Башкирии. В Стерлитамаке несколько молодых мам ввязались в конфликт с подростками из-за скейтплощадки. В результате стычки одна из них ударила своего несовершеннолетнего оппонента. Происходящее попало на камеру.



Причина конфликта состоит в том, что вместе с женщинами на скейтплощадку пришли дети 8-9 лет. Со слов матерей, подростки не захотели пускать на поле для катания малышню, начали выгонять, тогда и пришлось прийти на подмогу.





«Дети вернулись к нам со слезами на глазах, так как их не пустила кататься группа подростков. Естественно, мы пошли посмотреть в чем дело. На площадке уже один из подростков пререкался со взрослым мужчиной, который защищал своего ребенка. Они не давали кататься и ему. Мы спокойно вступили в диалог, после чего нас послали на три буквы. Мы попросили через пожалуйста, объяснив, что дети прокатятся несколько раз и мы уйдем», – пояснила одна из мам Лилия К. (имя изменено, – прим. ред.).



По ее словам, со стороны подростков начала нарастать агрессия, после чего дети стали ездить на велосипедах на большой скорости и намеренно наезжать на самих женщин и детей.

«Нам пришлось это остановить, и на видео видно, как одна из нас останавливает его за плечо, а он выкручивает руку. Еще раз напомним, что агрессия исходила от группы подростков, которые матерились, называли нас и наших детей животными, ублюдками и посылали всех на три буквы», – сообщила она.





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Фото: «Плохие новости»

Лилия отметила, что такой случай на скейтплощадке – не первый, подростки часто никого не пускают, действуя при этом агрессивно. Женщина также добавила, что эта площадка общественная и она просит решить с ней вопрос.