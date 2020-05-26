В Стерлитамаке молодые мамы едва не подрались с несовершеннолетними из-за скейтплощадки | видео
Стерлитамакский район | 26 май 2020 | 11:22
Очередной громкий случай произошел в Башкирии. В Стерлитамаке несколько молодых мам ввязались в конфликт с подростками из-за скейтплощадки. В результате стычки одна из них ударила своего несовершеннолетнего оппонента. Происходящее попало на камеру.
Причина конфликта состоит в том, что вместе с женщинами на скейтплощадку пришли дети 8-9 лет. Со слов матерей, подростки не захотели пускать на поле для катания малышню, начали выгонять, тогда и пришлось прийти на подмогу.
«Дети вернулись к нам со слезами на глазах, так как их не пустила кататься группа подростков. Естественно, мы пошли посмотреть в чем дело. На площадке уже один из подростков пререкался со взрослым мужчиной, который защищал своего ребенка. Они не давали кататься и ему. Мы спокойно вступили в диалог, после чего нас послали на три буквы. Мы попросили через пожалуйста, объяснив, что дети прокатятся несколько раз и мы уйдем», – пояснила одна из мам Лилия К. (имя изменено, – прим. ред.).
По ее словам, со стороны подростков начала нарастать агрессия, после чего дети стали ездить на велосипедах на большой скорости и намеренно наезжать на самих женщин и детей.
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