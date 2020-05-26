В Уфе 30 мая произведут пробный запуск фонтанов

Уфа | 26 май 2020 | 16:54

Фонтаны столицы Башкирии запустят 30 мая. Однако это будет пробный запуск. Дальнейшая работа будет зависеть от востребованности объектов и соблюдении эпидемиологических мер, сообщил на оперативном совещании начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов. Основную массу фонтанов планируется запустить 1 июня – в День защиты детей.







По поручению главы уфимской администрации Ульфата Мустафина на всех искусственных водных объектах города установят специальные таблички, которые будут напоминать о соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты.



Также в Уфе 1 июля планируется открыть новый фонтан «Журавли» в сквере «Дубки». Он будет оборудован со специальной пешеходной зоной.





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