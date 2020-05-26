В Башкирии за несоблюдение санитарных норм приостановили работу рынка в Булгаково

Коронавирус в Башкирии | 26 май 2020 | 17:19

В республике рассказали о соблюдении санитарного режима на потребительских рынках.



Информацией на оперативном совещании в правительстве Башкирии поделился председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев. Он отметил, что проводился мониторинг соблюдения режима ношения масок, перчаток, а также дистанцирования на объектах торговли.







— За прошедшие выходные (суббота, воскресенье, понедельник) в Башкирии было проверено 903 объекта и составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. За несоблюдение санитарных норм на прошлой неделе была приостановлена деятельность розничного рынка в Булгаково. С 21 апреля по 26 мая было проверено 14112 субъектов и возбуждено 175 дел об административных правонарушениях, — сообщил Алексей Гусев.

— Мы постепенно будем снимать ограничения для тех отраслей, которые пока еще закрыты, поэтому нужно подготовиться, чтобы меры безопасности соблюдались, и чтобы не провоцировать новые заражения, — отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров.



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