Глава Краснокамского района Рустам Мусин ответил жителям бунтующего села

Краснокамский район | 26 май 2020 | 19:32

Люди обвинили председателя местного сельсовета в незаконном уничтожении их огородов, которыми они владели много лет.







Как сообщил глава администрации Краснокамского района Рустам Мусин, в рамках объявленного Года эстетики и благоустройства решением Совета сельского поселения Николо-Березовского сельсовета утверждены правила благоустройства и санитарного содержания сельского поселения, правила землепользования и застройки. Согласно правилам, улицы Дорожная, Молодежная, Строителей, Камская входят в зону размещения среднеэтажных многоквартирных жилых домов с ограниченной этажностью.



В тоже время на прилегающих к домам земельных участках в хаотичном порядке размещались металлические гаражи, теплицы, погреба, хозяйственные постройки, имеющие не эстетичный, портящий архитектурный вид. Жители использовали данные участки для выращивания овощных культур. Отсутствовал доступ для проезда пожарных машин, машин скорой помощи и иных специализированных служб.

— 6 марта 2020 года проведены публичные слушания по проекту планировки территории «Концепция благоустройства территории, ограниченной ул. Дорожная, ул. Молодежная, ул. Строителей, ул. Камская села Николо-Березовка». Проект предусматривает новые тротуары, газоны, заборы, парковочные места. По результатам проведения публичных слушаний за принятие концепции проголосовали положительно все присутствующие граждане. Что касается работ по демонтажу гаражей, то велись они с осени 2019 года, есть заявления граждан на вывоз. Решение Совета сельского поселения Николо-Березовский сельсовет определен земельный участок под временное размещение гаражей, — отметили в администрации села.









Ранее сообщалось, что в минувшие выходные более 50 местных жителей села Николо-Березовка в Краснокамском районе вышли на народный сход. По словам собравшихся из-за инициативы местного главы сельсовета Марселя Султанова по расширению внутридворовых дорог у людей начали варварски вытаптывать придомовые приусадебные участки, цветники, деревья и уничтожать гаражи. Однако все это имущество является частной собственностью и подтверждается документально, в условиях кризиса люди рассчитывали вырастить на них себе пропитание на осень и зиму.





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Фото: соцсети