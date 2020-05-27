В администрации Кигинского района Башкирии решили раздать кур малоимущим семьям

Из-за пандемии многие жители республики остались без средств к существованию. Наиболее нуждающимся волонтеры оказывают поддержку в виде продуктов питания или помощи. Однако в Кигинском районе местная администрация совместно с отделением «Единой России» решили раздать многодетным семьям необычный презент.
— Мы с командой подумали и решили, что продукты за один раз съедят, а молодые куры, особенно несушки хорошей породы будут каждый день нести свежие яйца. Это хорошее подспорье для людей. Конечно, немного получилось. Всего восемь семей мы смогли обеспечить, но я думаю, что это не последняя помощь, — рассказала глава администрации района Зухра Гордиенко.