В администрации Кигинского района Башкирии решили раздать кур малоимущим семьям

Кигинский район | 27 май 2020 | 12:14

Из-за пандемии многие жители республики остались без средств к существованию. Наиболее нуждающимся волонтеры оказывают поддержку в виде продуктов питания или помощи. Однако в Кигинском районе местная администрация совместно с отделением «Единой России» решили раздать многодетным семьям необычный презент.







— Мы с командой подумали и решили, что продукты за один раз съедят, а молодые куры, особенно несушки хорошей породы будут каждый день нести свежие яйца. Это хорошее подспорье для людей. Конечно, немного получилось. Всего восемь семей мы смогли обеспечить, но я думаю, что это не последняя помощь, — рассказала глава администрации района Зухра Гордиенко.

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Фото: пресс-служба отделения ВПП «Единая Россия» по РБ

В данной акции принял участие и секретарь местного отделения «Единой России» Алмаз Гайфуллин. Он раздал жителям семена овощей – моркови, свеклы и кабачков.