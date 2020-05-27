Ситуацию со вспышкой коронавируса на УМПО прокомментировал Минпром Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 27 май 2020 | 16:28

В Министерстве промышленности Башкирии прокомментировали ситуацию со вспышкой коронавируса на предприятии УМПО в Уфе. Напомним, ранее сообщалось, что в организации «разыгрывается настоящая эпидемия, связанная с COVID-19».







По словам пресс-службы регионального Минпром, по состоянию на 23 мая на предприятии зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом. Причем все инфицированные находятся на самоизоляции.

«Случаев передачи вируса в подразделениях «УМПО» между работниками не зафиксировано. Предприятие осуществляет производственную деятельность в режиме строгого соблюдения профилактических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией», - рассказали на предприятии.



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Фото: rb7.ru

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