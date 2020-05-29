Минтруд РФ разработал особый порядок увольнения работников в условиях пандемии коронавируса

| 29 май 2020 | 11:23

Минтруд РФ разработал проект об особом порядке увольнения работников, изменении их должностных обязанностей и условиях простоя в период пандемии. Со ссылкой на проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году» сообщает РБК.







Правительству предложено использовать временное право на применение особого регулирования трудовых отношений в период пандемии коронавируса. Предполагается, что в период вынужденной приостановки деятельности учреждений из-за ограничительных мер в период карантина сотрудников нельзя будет увольнять или отправлять в простой по инициативе работодателя.



В документе прописано, что прекратить трудовые отношения с сотрудником, на которого распространяются ограничительные меры, можно по соглашению сторон или по инициативе самого работника.









Для работников, на которых не распространяются ограничительные мероприятия (продуктовые магазины, аптеки, предприятия непрерывного цикла и другие), простой вводится по действующему законодательству.Также в документе говорится, что «временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска».Кроме того, планируется уменьшить срок уведомления работника об изменении режима работы и условий трудового договора по инициативе работодателя с двух месяцев до двух недель.

В документе имеется еще одно нововведение - возможность наделить работодателя правом переводить сотрудника на работу, которая не прописана в трудовом договоре, у того же работодателя без его согласия на срок до трех месяцев. Сотрудника могут перевести на работу, которая требует более низкой квалификации, но при наличии его письменного согласия.





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