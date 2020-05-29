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Минтруд РФ разработал особый порядок увольнения работников в условиях пандемии коронавируса

Минтруд РФ разработал особый порядок увольнения работников в условиях пандемии коронавируса

| 29 май 2020 | 11:23

Минтруд РФ разработал проект об особом порядке увольнения работников, изменении их должностных обязанностей и условиях простоя в период пандемии. Со ссылкой на проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году» сообщает РБК.   



Правительству предложено использовать временное право на применение особого регулирования трудовых отношений в период пандемии коронавируса. Предполагается, что в период вынужденной приостановки деятельности учреждений из-за ограничительных мер в период карантина сотрудников нельзя будет увольнять или отправлять в простой по инициативе работодателя. 

В документе прописано, что прекратить трудовые отношения с сотрудником, на которого распространяются ограничительные меры, можно по соглашению сторон или по инициативе самого работника.

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Для работников, на которых не распространяются ограничительные мероприятия (продуктовые магазины, аптеки, предприятия непрерывного цикла и другие), простой вводится по действующему законодательству. 

Также в документе говорится, что «временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска».

Кроме того, планируется уменьшить срок уведомления работника об изменении режима работы и условий трудового договора по инициативе работодателя с двух месяцев до двух недель.  


В документе имеется еще одно нововведение - возможность наделить работодателя правом переводить сотрудника на работу, которая не прописана в трудовом договоре, у того же работодателя без его согласия на срок до трех месяцев. Сотрудника могут перевести на работу, которая требует более низкой квалификации, но при наличии его письменного согласия. 


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Источник: ufa1.ru

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