Башкирия готова для поэтапного снятия режима повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 29 май 2020 | 20:15

29 мая в Башкортостане зафиксированы показатели, которые являются основанием для поэтапного снятия режима повышенной готовности.



Так, коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1,0, и сегодня он как раз на необходимом уровне. При этом требования по объемам тестирования регион выполнил давно. В Башкирии охват тестами составляет 153 на 100 тысяч населения при нормативе в 70 на 100 тысяч.



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Всего в республике за все время провели 229215 исследования на коронавирус, взяв пробы у 217637 человек. При этом только за минувшие сутки медики сделали 7318 тестов, обследовав 6947 жителей.