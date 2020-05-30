Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Ермекеевском районе открыли памятный знак воинам пограничникам

В Ермекеевском районе открыли памятный знак воинам пограничникам

В Ермекеевском районе открыли памятный знак воинам пограничникам

Ермекеевский район | 30 май 2020 | 10:10

Парк Победы села Ермекеево является целым военно-историческим комплексом по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. 

28 мая, в День пограничника, здесь состоялось открытие ещё одного нового объекта. Он посвящен пограничникам всех поколений Ермекеевского района. 

Следует отметить, что по инициативе ветерана пограничных войск Ильвира Габдуллина в Парке Победы в 2017 году была установлена точная копия пограничного знака с государственными гербами Союза Советских Социалистических республик и Российской Федерации. Нынче члены совета ветеранов пограничных войск Ермекеевского района решили поддержать и обогатить данную инициативу. На собственные средства они изготовили железный пограничный знак и стелу, благоустроили территорию. 



День пограничника в Ермекеевском районе районе всегда отмечался торжественно, но эпидемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, поэтому церемония открытия стелы прошла с ограниченным количеством людей. 

Глава администрации района Ильшат Райманов выразил слова благодарности организаторам данного мероприятия и поздравил пограничников с праздником. 

-Теперь у нас есть место, где мы можем официально проводить День пограничника,- отметил председатель совета ветеранов пограничных войск Ермекеевского района Расуль Абдуллин. 
Поздравили ермекеевских пограничников и члены военно-исторического клуба "Рейд" ПМК "Аквамарин". Клуб находится в городе Туймазы и работает по двум направлениям: военно-историческая реконструкция и поисковая работа. Руководит им наш земляк, уроженец села Атамкуль Винер Шангараев. 


В завершение мероприятия пограничники двух районов решили после окончания пандемии проводить совместные спортивные мероприятия, посвящённые военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: Информационно-аналитический сектор администрации района
Фото: Информационно-аналитический сектор администрации района

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: