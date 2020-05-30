В Ермекеевском районе открыли памятный знак воинам пограничникам

Ермекеевский район | 30 май 2020 | 10:10

Парк Победы села Ермекеево является целым военно-историческим комплексом по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.



28 мая, в День пограничника, здесь состоялось открытие ещё одного нового объекта. Он посвящен пограничникам всех поколений Ермекеевского района.



Следует отметить, что по инициативе ветерана пограничных войск Ильвира Габдуллина в Парке Победы в 2017 году была установлена точная копия пограничного знака с государственными гербами Союза Советских Социалистических республик и Российской Федерации. Нынче члены совета ветеранов пограничных войск Ермекеевского района решили поддержать и обогатить данную инициативу. На собственные средства они изготовили железный пограничный знак и стелу, благоустроили территорию.







День пограничника в Ермекеевском районе районе всегда отмечался торжественно, но эпидемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, поэтому церемония открытия стелы прошла с ограниченным количеством людей.



Глава администрации района Ильшат Райманов выразил слова благодарности организаторам данного мероприятия и поздравил пограничников с праздником.

-Теперь у нас есть место, где мы можем официально проводить День пограничника,- отметил председатель совета ветеранов пограничных войск Ермекеевского района Расуль Абдуллин.









Поздравили ермекеевских пограничников и члены военно-исторического клуба "Рейд" ПМК "Аквамарин". Клуб находится в городе Туймазы и работает по двум направлениям: военно-историческая реконструкция и поисковая работа. Руководит им наш земляк, уроженец села Атамкуль Винер Шангараев.

В завершение мероприятия пограничники двух районов решили после окончания пандемии проводить совместные спортивные мероприятия, посвящённые военно-патриотическому воспитанию молодежи.





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Источник: Информационно-аналитический сектор администрации района

Фото: Информационно-аналитический сектор администрации района