В Ермекеевском районе открыли памятный знак воинам пограничникам
Ермекеевский район | 30 май 2020 | 10:10
Парк Победы села Ермекеево является целым военно-историческим комплексом по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
28 мая, в День пограничника, здесь состоялось открытие ещё одного нового объекта. Он посвящен пограничникам всех поколений Ермекеевского района.
Следует отметить, что по инициативе ветерана пограничных войск Ильвира Габдуллина в Парке Победы в 2017 году была установлена точная копия пограничного знака с государственными гербами Союза Советских Социалистических республик и Российской Федерации. Нынче члены совета ветеранов пограничных войск Ермекеевского района решили поддержать и обогатить данную инициативу. На собственные средства они изготовили железный пограничный знак и стелу, благоустроили территорию.
День пограничника в Ермекеевском районе районе всегда отмечался торжественно, но эпидемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, поэтому церемония открытия стелы прошла с ограниченным количеством людей.
Глава администрации района Ильшат Райманов выразил слова благодарности организаторам данного мероприятия и поздравил пограничников с праздником.
В завершение мероприятия пограничники двух районов решили после окончания пандемии проводить совместные спортивные мероприятия, посвящённые военно-патриотическому воспитанию молодежи.