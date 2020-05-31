Раскрыта правда о происхождении коронавируса

| 31 май 2020 | 13:00

Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая выяснили правду происхождения коронавируса. Об этом сообщил The Sun.







Были протестированы образцы с рынка в Ухане, которые считали первым источником заражения, но не были обнаружены следы заболевания. Из чего следует, что самый первый случай инфицирования коронавирусом случился не на рынке, а в другом месте.



Ученые вдобавок доказали, что все 13 первых случаев инфицирования коронавирусом в Китае не имеют связи с рынком.



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Вместе с тем, версия о передачи вируса человеку от летучих мышей подтвердилась.Вспышка пневмонии коронавируса, которую назвали коронавирусом нового вида, была зафиксирована в Ухане в декабре 2019 года. А 11 марта ВОЗ заявила, что ситуация характеризуется как пандемия.