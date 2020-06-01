В Башкирии значительно ослабили режим самоизоляции

Коронавирус в Башкирии | 01 июн 2020 | 11:37

В Башкирии ослабили режим самоизоляции. Об этом стало известно сегодня, 1 июня, на оперативном совещании в Правительстве РБ. Теперь в республике разрешено работать торговым центрам, а также проводить тренировки сборных.



Также с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция для прибывших из других регионов снимается. Жители Башкирии, прилетевшие из Москвы и Московской области могут не сидеть 14-дневный карантин.







Радий Хабиров, глава Башкирии:



Я давал обещание, что мы ровно и аккуратно выйдем из режима самоизоляции к 1 июню, если в плане борьбы с коронавирусом мы будем успешны. Мы делаем довольно большое количество тестов на Covid-19, это нам помогает. Коечный фонд свободен на 52%. Третье - количество зараженных каждый день уменьшается.

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Однако, как отметил Радий Хабиров, ограничительные меры останутся в отношении граждан в возрасте 65+, так как количество заболевших в этом возрасте увеличивается. Напомним, для них введен "комендантский час. Так, с 18 мая покидать место жительства указанным лицам можно только при обращении за экстренной медицинской помощью и в случаях приобретения лекарств, продуктов питания и обращения за услугами связи. Работодателям предписано перевести всех таких сотрудников на дистанционную работу.Напомним, режим самоизоляции действовал в Башкирии с 31 марта. Глава региона сразу обозначил, что карантинные меры будут бессрочными и ближайший "горизонт" для снятия ограничений - это 1 июня.Добавим, что по состоянию на 31 мая, в Башкирии 3 260 заболевших коронавирусом. Состояние 10 человек оценивается, как тяжелое. Они подключены к аппарату ИВЛ. всего же от болезни удалось излечиться более 1 тыс. пациентам.