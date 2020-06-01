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Минздрав Башкирии рассказал о причинах массового появления комаров

Минздрав Башкирии рассказал о причинах массового появления комаров

| 01 июн 2020 | 21:32

Министерство здравоохранения Башкирии сообщает, что причиной массового появления комаров в столице республики стала цикличность развития популяции.



Такая цикличность появляется в развитии популяций различных видов насекомых. Предыдущий пик распространения комаров в республике был зафиксирован в 2016 году.


Также представители Минздрава РБ уточнили, что Республиканский центр дезинфекции в настоящее время обрабатывает от комаров скверы и парки. Финансирование работ осуществляется из республиканского бюджета. Работы завершатся к 5 июня.
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В Уфе запланировано обработать 436 гектаров от взрослых особей, 497 гектаров - от личинок комаров.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: скриншот с видео

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