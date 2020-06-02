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Синоптики Башкирии рассказали, какая погода будет в июне

Синоптики Башкирии рассказали, какая погода будет в июне

| 02 июн 2020 | 17:00

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало данные предварительного прогноза погоды на июнь.



По информации синоптиков, среднемесячная атмосферная температура воздуха составит +17, +18 градусов, что соответствует норме. Количество осадков на территории Башкортостана ожидается в пределах нормы. Обычно в июне в Башкирии выпадает около 40-70 мм осадков.

Гисметео сообщает, что на этой неделе в республике будет облачно, местами осадки в виде небольших дождей, возможны грозы. Днем атмосферная температура воздуха составит +17, +25 градусов, а ночью +9, +14 градусов.

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Уже на следующей недели в Башкирии станет теплей. Согласно прогнозу, столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Возможны осадки в виде дождей и гроз.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: newsbash.ru

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