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В Архангельском районе Башкирии запретили лечить ночевавшую в морге медсестру

В Архангельском районе Башкирии запретили лечить ночевавшую в морге медсестру

Архангельский район | 03 июн 2020 | 10:16

Муж медсестры, ночевавшей в морге в Архангельской ЦРБ, рассказал о ее состоянии. После той ночи у его жены начались проблемы с сердцем. Однако главврач больницы запретил отправлять ее на лечение в Уфу. Об этом сообщили в профсоюзе «Действие».



«Жене становилось плохо с каждым днём, у нее болела голова, она жаловалась на сердце, я вызвал скорую, моей жене сделали кардиограмму, результат оказался плохим. На следующее утро снова вызвали скорую, результат тоже был плохой. Мою супругу увезли в больницу, в приемный покой, решался вопрос о госпитализации в Кардиоцентр Уфы. Но поступил телефонный звонок от главврача, и она практически запретила помещать или увозить мою супругу. Многие будто слышали, как она говорила по телефону: «Кто она такая? Зачем ее оформляешь? Не ложи ее, запрещаю», — рассказал мужчина.

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Отмечается, что женщину удалось госпитализировать лишь после обращения в прокуратуру. Сейчас больная находится в районной больнице, решается вопрос о переводе в  больницу БГМУ в Уфе. Кроме того муж медсестры написал заявление в правоохранительные органы на действия главного врача.

Напомним, Следственный комитет начал проверку по факту нарушении прав медицинских работников из-за принудительного изоляции в морге.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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