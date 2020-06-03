В Архангельском районе Башкирии запретили лечить ночевавшую в морге медсестру
Архангельский район | 03 июн 2020 | 10:16
Муж медсестры, ночевавшей в морге в Архангельской ЦРБ, рассказал о ее состоянии. После той ночи у его жены начались проблемы с сердцем. Однако главврач больницы запретил отправлять ее на лечение в Уфу. Об этом сообщили в профсоюзе «Действие».
«Жене становилось плохо с каждым днём, у нее болела голова, она жаловалась на сердце, я вызвал скорую, моей жене сделали кардиограмму, результат оказался плохим. На следующее утро снова вызвали скорую, результат тоже был плохой. Мою супругу увезли в больницу, в приемный покой, решался вопрос о госпитализации в Кардиоцентр Уфы. Но поступил телефонный звонок от главврача, и она практически запретила помещать или увозить мою супругу. Многие будто слышали, как она говорила по телефону: «Кто она такая? Зачем ее оформляешь? Не ложи ее, запрещаю», — рассказал мужчина.
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Напомним, Следственный комитет начал проверку по факту нарушении прав медицинских работников из-за принудительного изоляции в морге.