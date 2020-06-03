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В Аскинском районе коллеги врача, у которой сгорел дом, собрали деньги

В Аскинском районе коллеги врача, у которой сгорел дом, собрали деньги

Аскинский район | 03 июн 2020 | 10:22

В Башкирии коллеги и профсоюз пришли на помощь врачу-педиатру детского отделения Аскинской ЦРБ Зареме Агалямовой, оставшейся из-за пожара без крыши над головой. Как рассказал главный врач больницы Артур Галиуллин, пожар произошел 14 мая в частном жилом доме медика.



«Огнем было уничтожено жилое строение и полностью все имущество. Но, к счастью, без человеческих жертв. Коллектив больницы решил оказать материальную помощь путем отчисления месячной однодневной заработной платы», — сообщил главврач.

Кроме того, профкомитет больницы направил ходатайство в республиканский профсоюз работников здравоохранения об оказании помощи погорельцу.

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«В кратчайший срок наше ходатайство было рассмотрено, и вот 2 июня мы вручили Зареме Агалямовой сертификат на сумму в 100 000 рублей», — поделился радостной новостью Артур Галиуллин.
Администрация и профкомитет Аскинской ЦРБ поблагодарили руководство и коллектив профсоюза за оказанную помощь.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Артур Галиуллин, соцсети

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