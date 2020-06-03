В Аскинском районе коллеги врача, у которой сгорел дом, собрали деньги

В Башкирии коллеги и профсоюз пришли на помощь врачу-педиатру детского отделения Аскинской ЦРБ Зареме Агалямовой, оставшейся из-за пожара без крыши над головой. Как рассказал главный врач больницы Артур Галиуллин, пожар произошел 14 мая в частном жилом доме медика.
«Огнем было уничтожено жилое строение и полностью все имущество. Но, к счастью, без человеческих жертв. Коллектив больницы решил оказать материальную помощь путем отчисления месячной однодневной заработной платы», — сообщил главврач.
Кроме того, профкомитет больницы направил ходатайство в республиканский профсоюз работников здравоохранения об оказании помощи погорельцу.