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Водитель маршрутного автобуса в Уфе возит пассажиров за "спасибо"

Водитель маршрутного автобуса в Уфе возит пассажиров за "спасибо"

Уфа | 03 июн 2020 | 11:35

В социальных сетях  распространилась фотография необычной благотворительной акции водителя маршрутки. Он повесил в автобусе табличку, в которой предлагает бесплатную поездку тем, у кого нет возможности заплатить за проезд. Для этого нужно лишь сказать слова благодарности водителю.



«Нет возможности оплатить проезд – отвезу бесплатно. Просто скажите СПАСИБО и выходите без объяснения причин», — говорится в объявлении.

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По словам очевидцев, такую табличку можно увидеть в салоне автобуса, следующего по рейсу №221.  Пользователи социальных сетей оценили щедрость водителя, однако высказали опасение, что этим могут воспользоваться не только нуждающиеся.
«Главное, чтобы все поголовно не начали так делать.  Халявщиков много же, а водитель тоже не должен бесплатно работать», — отметили они.
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Источник: gorobzor.ru

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