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Министр труда Ленара Иванова призвала не расстраиваться из-за роста безработицы в Башкирии

Министр труда Ленара Иванова призвала не расстраиваться из-за роста безработицы в Башкирии

| 03 июн 2020 | 12:02

Число зарегистрированных безработных в регионе выросло в 3,6 раз с начала пандемии коронавируса. Сейчас общее количество оставшихся без дохода граждан составило 76 тысяч человек. Об этом сообщила министр труда, семьи с соцподдержки населения Башкирии Ленара Иванова сегодня, 3 июня, на брифинге в правительстве.



По словам чиновника, расстраиваться из-за этого не стоит, ибо нужно видеть во всем плюсы. Среди тех, кто получает минимальные выплаты — это длительно-безработные граждане. Оказалось, что максимальную поддержку в условиях коронавируса государство окажет индивидуальным предпринимателям.

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— Предполагаем, что безработных будет еще больше. 27 мая Путин объявил о продлении пособий еще на три месяца. Нужно воспринимать эту ситуацию не как рост безработицы, а возможность воспользоваться выплатами. Позитив в этом огромный, хоть и работоспособность у людей снизилась, — заявила Иванова.
14 мая в Башкирии было зафиксировано рекордное число безработных граждан. Сама министр рассказывала, что каждый день с заявлениями обращаются по 2 тысячи человек.

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Источник: ufa1.ru

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