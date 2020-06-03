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На территории Башкирии планируют открыть 113 пляжей

На территории Башкирии планируют открыть 113 пляжей

| 03 июн 2020 | 17:52

113 пляжей планируют открыть в Башкирии. Об этом 3 июня сообщил председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на брифинге по вопросам безопасности граждан на воде летом текущего года.



По его словам, специалисты ожидают, что купальный сезон 2020 года будет напряженным. Они объясняют это тем, что сейчас установлены ограничения на выезд за границу для отдыха. Поэтому отдыхающие устремятся на водные объекты Башкирии.

В настоящее время в республике запланирован комплекс мероприятий, которые направлены на снижение происшествий на воде. В 2020 году на территории региона планируют открыть 113 пляжей. Их месторасположение можно посмотреть на сайте ведомства.

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Фарит Гумеров отметил, что с начала года на воде погибли 343 человека, в том числе два ребенка. При том, что всего с 2015 по 2019 годы в регионе утонуло 457 человек, в том числе 49 детей.

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Источник: regnum.ru
Фото: bash.news

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