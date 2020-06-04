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В Уфе семья росгвардейца спасла от смерти сбитого на дороге рабочего

В Уфе семья росгвардейца спасла от смерти сбитого на дороге рабочего

Уфа | 04 июн 2020 | 11:40

В Уфе Денис и Ляйсан Гайфуллины спасли от гибели сбитого автомобилем мужчину. ДТП произошло 1 июня в районе 18:00 на Затонском шоссе. Пострадавший трудился дорожный рабочим, когда его сбила машина. Травмы мужчины оказались серьезными: открытые перелом рук, ног, ребер и большая потеря крови.



По словам уфимцев, они приняли решение максимально быстро оказать первую помощь. Для этого у них был необходимый опыт. Они наложили шины, сделали укол обезболивающего, после отдали пострадавшего медикам скорой помощи. Сейчас мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

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«Он стонал, пытался двигать конечностями, поэтому мы приняли решение зафиксировать их до приезда скорой помощи. Супруга медик, а я служу в спецназе, поэтому в машине у нас всегда есть не только аптечка и медицинские препараты, но и все, что может понадобиться в экстренных случаях. Но бинтов все равно не хватило. Помогла бинтами проезжающая мимо семейная пара», — рассказал Денис.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба Росгвардии РБ

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