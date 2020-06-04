В Уфе семья росгвардейца спасла от смерти сбитого на дороге рабочего

Уфа | 04 июн 2020 | 11:40

В Уфе Денис и Ляйсан Гайфуллины спасли от гибели сбитого автомобилем мужчину. ДТП произошло 1 июня в районе 18:00 на Затонском шоссе. Пострадавший трудился дорожный рабочим, когда его сбила машина. Травмы мужчины оказались серьезными: открытые перелом рук, ног, ребер и большая потеря крови.







По словам уфимцев, они приняли решение максимально быстро оказать первую помощь. Для этого у них был необходимый опыт. Они наложили шины, сделали укол обезболивающего, после отдали пострадавшего медикам скорой помощи. Сейчас мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

«Он стонал, пытался двигать конечностями, поэтому мы приняли решение зафиксировать их до приезда скорой помощи. Супруга медик, а я служу в спецназе, поэтому в машине у нас всегда есть не только аптечка и медицинские препараты, но и все, что может понадобиться в экстренных случаях. Но бинтов все равно не хватило. Помогла бинтами проезжающая мимо семейная пара», — рассказал Денис.

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Фото: пресс-служба Росгвардии РБ