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Минздрав Башкирии пояснил, переносят ли комары коронавирусную инфекцию

Минздрав Башкирии пояснил, переносят ли комары коронавирусную инфекцию

Коронавирус в Башкирии | 04 июн 2020 | 19:01

В этом году в Башкирии появилось огромное количество кровососущих насекомых и многих жителей беспокоит вопрос, можно ли заразиться коронавирусом от укуса комара и являются ли они разносчиками COVID-19. На брифинге в Минздраве РБ дали на это четкий ответ.



Заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Мария Скотарева сообщила, что поводов для беспокойства нет.

— Комары не являются переносчиками новой коронавирусной инфекции, — сказала замглавврача. — Данное заболевание является респираторным, путь передачи инфекции, в основном, аэрозольный. Нет распространения через комаров, не доказано.
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Напомним, что в Уфе активно ведется обработка водоемов от личинок комаров, а также парков и скверов от летающих комаров. Подробно об этом рассказали на оперативном совещании в администрации города.

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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: скриншот с видео

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