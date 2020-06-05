Стало известно, где учится младшая дочь Радия Хабирова Рита
| 05 июн 2020 | 09:22
Младшая дочь главы Башкирии 22-летняя Рита Хабирова учится в Лондоне. Об этом девушка сообщила на известном в англоязычном мире сайте, где выставляют резюме.
Рита Хабирова обучалась в двух колледжах Англии.
С 2015 по 2017 годы девушка проходила программу подготовки в колледже Эшборн, причем, судя по данным на сайте образовательного учреждения, была отличницей: по математике, русскому языку, экономике и немецкому Рита имеет твердые пятерки.
В 2017 году Рита поступила на бакалавриат в Королевский колледж в Лондоне, в этом году она должна его окончить.
О себе в анкете на сайте LinkedIn (внесен Роскомнадзором в реестр нарушителей закона о персональных данных. — Прим. ред.) Рита пишет как о трудолюбивой, увлеченной и высокомотивированной третьекурснице экономического факультета, упоминает о том, что идет на красный диплом, отмечает, что имеет углубленные знания экономики: изучала этот предмет в школе и в дальнейшем — в университете.
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При этом Рита Хабирова имеет полномочия первого уровня в диджитал-маркетинге. Свои навыки она повышала в General Assembly — частной некоммерческой образовательной организации. Девушка свободно владеет английским и русским языком, немного хуже знает немецкий.