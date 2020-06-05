В Стерлитамаке пресечена деятельность банды вымогателей | Видео

Стерлитамакский район | 05 июн 2020 | 18:06

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов задокументирована противоправная деятельность четырёх жителей города Стерлитамака, которые с 2018 года занимались вымогательством имущества и денежных средств у граждан.







По предварительной информации, у одного из жителей, который занимался медицинской практикой, злоумышленники забрали оборудование. Его криминальный квартет впоследствии вернул, но в обмен на крупную сумму денег. В другом случае сообщники узнали, что у местного предпринимателя имеется решение суда о выплате ему должником около 4 млн рублей. В дальнейшем, действуя якобы от имени должника, причинили бизнесмену телесные повреждения и, угрожая расправой, потребовали передать им денежные средства. Некоторых жертв они вывозили за пределы города, где угрожали применением насилия.



По предварительным данным, лидером группы является 24-летний ранее не судимый спортсмен. Молодой человек занимается смешанными боевыми искусствами. В свою группу он привлёк ещё нескольких знакомых, занимающихся борьбой. Стражами правопорядка установлено, что подозреваемые неоднократно собирались в одном из спортзалов города, где обсуждали и планировали противоправные деяния.









ГСУ МВД по Республике Башкортостан возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство».Сотрудниками полиции совместно с оперативниками республиканского УФСБ при поддержке Росгвардии подозреваемые задержаны в городе Стерлитамаке. В тот же день по местам жительства членов группы, в принадлежащих им транспортных средствах и гаражных боксах проведены обыски.Правоохранительными органами изъяты граната с запалом, патроны, ножи. Обнаружены долговые расписки, а также документы на недвижимое имущество, принадлежащее нескольким жителям Стерлитамака. В числе изъятых предметов – книга, внесённая по решению суда в список экстремистских материалов.

По ходатайству следователей ГСУ МВД по Республике Башкортостан судом в отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Фигуранты проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершённым на территории города Стерлитамака.



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Фото: пресс-служба МВД России по РБ