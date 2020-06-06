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Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на выходные дни

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на выходные дни

| 06 июн 2020 | 12:30

В выходные дни по Башкирии сохранится температурный фон, близкий к обычным значениям. Подробный прогноз на воскресенье, 7 июня, дали в Башгидромете.



По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра на территории региона ожидается ясная погода преимущественно без осадков. Небольшие кратковременные дожди пройдут лишь в западных районах.

В ночные часы температура воздуха составит от +9 до +15 градусов по Цельсию (по востоку региона до +4 градусов), днем столбик термометра покажет от +21 до +26 по Цельсию.

Синоптики Башкирии рассказали, какая погода будет в июне

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Ветер — юго-восточный, южный, ночью слабый, днем умеренный.

В последующие дни в республике из-за мощного антициклона будет набирать обороты жара.

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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: newsbash.ru

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