Главная » Общество » Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на выходные дни
Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на выходные дни
| 06 июн 2020 | 12:30
В выходные дни по Башкирии сохранится температурный фон, близкий к обычным значениям. Подробный прогноз на воскресенье, 7 июня, дали в Башгидромете.
По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра на территории региона ожидается ясная погода преимущественно без осадков. Небольшие кратковременные дожди пройдут лишь в западных районах.
В ночные часы температура воздуха составит от +9 до +15 градусов по Цельсию (по востоку региона до +4 градусов), днем столбик термометра покажет от +21 до +26 по Цельсию.