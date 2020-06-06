Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на выходные дни

| 06 июн 2020 | 12:30

В выходные дни по Башкирии сохранится температурный фон, близкий к обычным значениям. Подробный прогноз на воскресенье, 7 июня, дали в Башгидромете.







По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра на территории региона ожидается ясная погода преимущественно без осадков. Небольшие кратковременные дожди пройдут лишь в западных районах.



В ночные часы температура воздуха составит от +9 до +15 градусов по Цельсию (по востоку региона до +4 градусов), днем столбик термометра покажет от +21 до +26 по Цельсию.



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Фото: newsbash.ru

Ветер — юго-восточный, южный, ночью слабый, днем умеренный.В последующие дни в республике из-за мощного антициклона будет набирать обороты жара.