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В Башкирии мелеет озеро Аслыкуль: за 7 лет уровень воды упал на 83 сантиметра

В Башкирии мелеет озеро Аслыкуль: за 7 лет уровень воды упал на 83 сантиметра

| 06 июн 2020 | 21:13

Одно из самых популярных мест для отдыха в Башкирии может заметно растерять туристов в ближайшие годы. Уровень воды в озере Аслыкуль упал на 83 сантиметра. Причиной тому могло стать поведение отдыхающих.



Как сообщает телеканал БСТ, озеро мелеет последние семь лет. Берега водоема зарастают камышами и высокой травой, а удобных подходов к воде все меньше и меньше.

Причин у обмеления несколько. Первая – мусор, который оставляют туристы. Протоки озера засоряются мусором и течение задерживается. Вторая причина – осушение болота Берказан, которое в 70-е годы XX века использовалось под сельхозугодия.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: syl.ru

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