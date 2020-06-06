В Башкирии мелеет озеро Аслыкуль: за 7 лет уровень воды упал на 83 сантиметра

| 06 июн 2020 | 21:13

Одно из самых популярных мест для отдыха в Башкирии может заметно растерять туристов в ближайшие годы. Уровень воды в озере Аслыкуль упал на 83 сантиметра. Причиной тому могло стать поведение отдыхающих.







Как сообщает телеканал БСТ, озеро мелеет последние семь лет. Берега водоема зарастают камышами и высокой травой, а удобных подходов к воде все меньше и меньше.



Причин у обмеления несколько. Первая – мусор, который оставляют туристы. Протоки озера засоряются мусором и течение задерживается. Вторая причина – осушение болота Берказан, которое в 70-е годы XX века использовалось под сельхозугодия.





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Фото: syl.ru