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В России для всех пляжей установят единые требования

В России для всех пляжей установят единые требования

| 07 июн 2020 | 23:26

Единые требования установят для всех российских пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Обязательными требованиями к оборудованным пляжам станут наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, а также обследование дна водолазами. Пункты проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств будут запрещены.



По-прежнему будет оцениваться техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду, а также детских купален.

В МЧС пояснили, что требования для пляжей разрабатываются субъектами России в рамках правил охраны жизни людей на водных объектах. Для их унификации был разработан проект ведомственного приказа «Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации». На данный момент он прошел общественное обсуждение и направлен в федеральные органы для согласования.

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В октябре прошлого года сообщалось, что российские туристы больше всего остались недовольны отдыхом на отечественных пляжах. 30 процентов опрошенных не получили удовольствия от отпуска на отечественных курортах.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: скриншот с видео

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