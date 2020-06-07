В России для всех пляжей установят единые требования
| 07 июн 2020 | 23:26
Единые требования установят для всех российских пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.
Обязательными требованиями к оборудованным пляжам станут наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, а также обследование дна водолазами. Пункты проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств будут запрещены.
По-прежнему будет оцениваться техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду, а также детских купален.
В МЧС пояснили, что требования для пляжей разрабатываются субъектами России в рамках правил охраны жизни людей на водных объектах. Для их унификации был разработан проект ведомственного приказа «Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации». На данный момент он прошел общественное обсуждение и направлен в федеральные органы для согласования.
Читайте также:В Уфе утонул 19-летний парень, спасая ребенка
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram