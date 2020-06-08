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В Нефтекамске голая пара занялась сексом прямо на остановке общественного транспорта

В Нефтекамске голая пара занялась сексом прямо на остановке общественного транспорта

Нефтекамск | 08 июн 2020 | 09:03

В городе на одной из остановок проезжающие мимо водители заметили голую парочку. Поначалу один из водителей не поверил своим глазам и решить "зайти на второй круг", чтобы проверить свои предположения. 

То, что он увидел дальше, повергло его в шок. На территории остановки обнаженная парочка устроила оргию у всех на виду. 



Артур Ф., житель Нефтекамска:

Я сначала подумал, что показалось. Решил развернуться, проехать мимо еще раз. А они же на самом деле решили там оргию устроить! Автобусы ходят мимо, люди. И всем плевать! А эти еще такие, главное, вещи аккуратно в сторону отложили, как у себя дома как будто. 

Кто-то из горожан снял происходящее на видео, которое мгновенно облетело все нефтекамские чаты в WhatsApp. Спустя час весь город был уже в курсе. 
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Примечательно, что на одной из видеозаписей на остановке чуть поодаль стоит молодой человек. Он пытается не обращать внимание за разгоряченную парочку, смотрит в телефон и упорно ждет автобус. 

После волны народного гнева жители решили с юмором отнестись к ситуации. Горожане стали делать мемы про ситуацию на остановке. Самый распространенный - оформление нового "логотипа" города в черно-оранжевом стиле на манер логотипа известного порносайта. 

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Источник: bash.news

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