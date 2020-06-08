Жителей России ждет короткая рабочая неделя в связи с Днем России

| 08 июн 2020 | 11:43

Наступившая рабочая неделя будет для россиян четырехдневной, а в конце недели наступят трехдневные выходные в связи с празднованием Дня России, 12 июня.



В пресс-службе в Роструда напомнили, что рабочими будут дни с 8 по 11 июня 2020 года. Продолжительность последнего предпраздничного дня сокращается на 1 час.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: newsbash.ru