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Жителей России ждет короткая рабочая неделя в связи с Днем России

Жителей России ждет короткая рабочая неделя в связи с Днем России

| 08 июн 2020 | 11:43

Наступившая рабочая неделя будет для россиян четырехдневной, а в конце недели наступят трехдневные выходные в связи с празднованием Дня России, 12 июня.

В пресс-службе в Роструда напомнили, что рабочими будут дни с 8 по 11 июня 2020 года. Продолжительность последнего предпраздничного дня сокращается на 1 час.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: newsbash.ru

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