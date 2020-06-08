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В уфимском парке "Ватан" образовалась свалка

В уфимском парке "Ватан" образовалась свалка

Уфа | 08 июн 2020 | 11:45

Сегодня, 8 июня, в одной из популярных соцсетей появились фото разбросанного мусора возле этнического парка «Ватан».



В выходные уфимцы, погуляв и насладившись прекрасной панорамой, оставили после себя урны заваленные горами бутылок, пакетов и прочих отходов. Часть мусора лежит на траве и пешеходной дорожке. Возмущенный пользователь подписал публикацию словами «центральная часть города, недалеко от исторического памятника» и добавил грустный смайлик.

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— Деревня, ужасно, зверье и быдло! — написал к посту пользователь Руслан.
— Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Можно было и в ближайшем дворе в большую урну выкинуть крупный мусор. У нас просто народ дикошарый. Сначала говорят, что мы никогда даже с Казанью на одном уровне не будем, а потом ссут в подъездах у себя и гадят на улицах города. Зато потом власть виновата. Правильно, в чужом глазу бревно видишь, а в своём пылинку не замечаешь! — прокомментировала ситуацию жительница Ирина.
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Источник: proural.info
Фото: социальные сети

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