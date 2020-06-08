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Жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной ситуации

Жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной ситуации

| 08 июн 2020 | 17:08

В Башкирии, по информации регионального МЧС со ссылкой на Башгидромет, с 8 по 11 июня объявлен чрезвычайный 5 класс пожароопасности.



«Рекомендуем жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности на природе и не разжигать на местах костры, не бросать окурки в траву», - рассказали в МЧС по Башкирии.

Уточняется, что, если к вашему дому подошел огонь, необходимо эвакуировать всех людей и животных из здания.

«Рекомендуется совместно с соседями заблаговременно проговорить правила при наступлении огня, также проработать меры по эвакуации одиноких престарелых граждан и инвалидов из ближайших домов. Слушайте передачи местных СМИ о пожаре, держите связь с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского, сельского поселения, старостами населенных пунктов», - продолжили в ведомстве.
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Также необходимо:
  • убрать горючие предметы со двора;
  • ценное имущество спрячьте в заглубленных помещениях или цельнокаменных зданиях;
  • заранее приготовьте вещи и документы для эвакуации из дома;
  • закройте вентиляционные отверстия снаружи дома;
  • закройте наружные окна и двери;
  • наполните водой ванны и другие емкости в доме, наполните бочки и ведра водой во дворе;
  • приготовьте мокрые тряпки - ими можно будет затушить угли или небольшое пламя.
  • при приближении огня обливайте крышу и стены дома водой, но расходуйте воду экономно. Начинайте обливать крышу, когда начтут падать искры и угли;
  • осматривайте территорию дома и двора с целью обнаружения углей или огня;
  • окажите помощь пожарным по защите вашего населенного пункта от лесного пожара;
  • при поступлении сигнала об экстренной эвакуации из населенного пункта (электрические сирены, сирены пожарных машин, спецмашин милиции, удары колокола или рельса) следуйте строго по маршруту в место, определенное главой городского, сельского поселения или старостой населенного пункта.
При возникновении вопросов можно обратиться на Единый номер вызова экстренных служб – 112,  01 или 101 с мобильного – при возникновении пожара, а также на «Телефон доверия» - 8 (347) 233-99-99.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот с видео

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