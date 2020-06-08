Россиянам разрешили вылет за границу, но в особых случаях

| 08 июн 2020 | 17:44

Жители России смогут выезжать за границу. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Уточняется, что границы откроют только для тех, кто работает и учится в другой стране, а также для лечения и ухода за родственниками, сообщает РИА Новости.







Въезд в Россию также будет разрешен для тех, кто намерен получить лечение в стране или ухаживать за больными родственниками. Когда именно вступят в силу изменения, пока не сообщается.



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Фото: скриншот с видео

Напомним, в Башкирии уже зарегистрировано 4017 диагнозов коронавирусная инфекция, из них 89 – за последние сутки. На амбулаторном лечении находятся 1 460 человек, на стационарном – 1 086. За весь период пандемии 1 450 пациентов были выписаны по выздоровлению, 16 – за сутки. За весь период скончались 18 пациентов.