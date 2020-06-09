Паралимпийская чемпионка из Башкирии Оксана Савченко вновь попала в неприятную историю

Уфа | 09 июн 2020 | 09:02

Паралимпиец и депутат Курултая Оксана Савченко оказалась в неприятной ситуации. Машину, в которой её везли, в районе БашГУ остановили дорожные инспекторы. В ходе разговора возник конфликт, и сотрудник ГИБДД оскорбил Савченко. Оксана снимала происходящее на видео, кадры появились на её странице в соцсети сегодня, 8 июня.



— Вы инвалид физический или моральный? — спрашивает на видео сотрудник ГИБДД.





В ответ на этот вопрос Савченко возмущённо спрашивает у инспектора, почему он её оскорбляет.



О причинах конфликта Оксана Савченко рассказала корреспонденту UFA1.RU.

— Нам нужно было проехать к гостинице Holiday Inn, но проезд был закрыт из-за обвала грунта на набережной. Я пыталась объяснить, что мы не поедем вниз, на набережную, что нам нужно к гостинице, нас там ждали, — рассказала спортсменка.

— Оставили жалобу на сотрудников, все действия совершаю, как обычный гражданин, — пояснила Оксана. — Если никакой реакции не последует, то уже будем включать депутата, хотя не хотелось бы.

— Я пока не могу комментировать, только от вас узнал о ситуации, — сказал он. — Сейчас разберусь.

— 8 июня вечером поступила информация о конфликтной ситуации, возникшей у Конгресс-холла «Торатау» между пассажиркой автомобиля «Хендай Солярис» и ГИБДД Управления МВД России по Уфе, Видеозапись, на которой женщина, ссылаясь на ограниченные возможности здоровья, требует обеспечить проезд к месту поездки, несмотря на введенные ограничения на улично-дорожной сети, впоследствии размещена в соцсетях. По данному факту руководством ГИБДД проводится проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям указанного сотрудника, — сообщили в пресс-службе ведомства.









Оксана отметила, что не намерена бездействовать.Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов уже пообещал разобраться в ситуации.UPD: Произошедшее прокомментировали в МВД по Башкирии. В ведомстве пояснили, что инспектор городского полка ДПС обеспечивал безопасность дорожного движения неподалеку от набережной, где образовался обвал грунта.

В марте этого года похожая история произошла в бассейне в микрорайоне Инорс, где Оксана проводила тренировку. По словам Савченко, с проверкой в новый бассейн приехал заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов, но не встретил там должного уважения к своей персоне и в ответ повел себя некорректно.









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