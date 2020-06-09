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В Уфе определились с датой празднования Дня города в 2020 году

В Уфе определились с датой празднования Дня города в 2020 году

Уфа | 09 июн 2020 | 11:17

На оперативном совещании в городской администрации, которое состоялось сегодня, 9 июня, Салават Хусаинов сообщил о том, что депутаты поддержали идею переноса празднования Дня города 12 июня.



Напомним, что с таким предложением выступил глава города Ульфат Мустафин 2 июня. Это значит, что все массовые мероприятия и салют пройдут 11 октября. В этот день в Башкирии празднуют День республики. 12 июня же жителей столицы ждет очередной онлайн-концерт.

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— На этой неделе предстоят 3 выходных дня. Напоминаю, что в связи с неблагополучной эпидситуацией было предложено перенести массовые мероприятия с 12 июня на 11 октября. Спасибо депутатам, они это предложение поддержали. Надеюсь, горожане отнеслись с пониманием. Праздничный концерт будет проходить на телеканале «Вся Уфа» в режиме онлайн. Всех поздравляю с предстоящими праздниками, — заключил Салават Хусаинов.
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Источник: proural.info

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