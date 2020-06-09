МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение

| 09 июн 2020 | 15:43

МЧС со ссылкой на Башгидрометцентр опубликовало штормовое предупреждение о грядущей непогоде в регионе. Прогноз дан на ближайшие сутки.



По информации спасателей, в период с 20:00 9 июня до 20:00 10 июня в Башкирии ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду. Сильный ветер прогнозируют при грозе. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 27-32°.







Сообщается также, что на дорогах ночью и утром будет дымка, из-за чего видимость составит 1-2 километра. В Хайбуллинском районе Башкирии сохранится чрезвычайный 5-й класс пожароопасности.





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Фото: newsbash.ru