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МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение

МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение

| 09 июн 2020 | 15:43

МЧС со ссылкой на Башгидрометцентр опубликовало штормовое предупреждение о грядущей непогоде в регионе. Прогноз дан на ближайшие сутки.

По информации спасателей, в период с 20:00 9 июня до 20:00 10 июня в Башкирии ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду. Сильный ветер прогнозируют при грозе. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 27-32°.



Сообщается также, что на дорогах ночью и утром будет дымка, из-за чего видимость составит 1-2 километра. В Хайбуллинском районе Башкирии сохранится чрезвычайный 5-й класс пожароопасности. 


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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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