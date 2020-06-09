"Она тогда перенесла жуткий стресс": Хабиров рассказал, как мошенники обманули его мать

| 09 июн 2020 | 17:47

В ходе беседы с представителями ветеранских организаций Радий Хабиров рассказал о неприятном случае, произошедшем с его матерью. Во время его работы в администрации президента его мама попалась на уловку телефонных мошенников.



Глава республики вспомнил, что в ночь, когда все произошло, у него был отключен звук на телефоне. Утром он увидел больше 30 не отвеченных звонков.







Оказалось, что в пять утра его маме, которая жила в Ишимбае, позвонил неизвестный. Он представился сотрудником полиции и рассказал, что ее сын избил человека и может попасть с тюрьму. Доверчивая женщина испугалась и отправилась в банкомат отправлять по указанному номеру света все имевшиеся в доме деньги.

- Испугавшись за меня, ночью она поехала в магазин к банкомату, - вспомнил Радий Хабиров. – Охранник магазина тогда попытался ее остановить, но она только отмахнулась - сын ведь попал в беду. В итоге перевела аферистам 100 тысяч рублей. Я потом из Москвы сразу прилетел в Башкирию разбираться со всем этим. Она тогда перенесла жуткий стресс: в декабре я прилетел, а в феврале уже ушла от нас.

- Мы очень доверчивые и простые люди, а пожилым надо обеспечивать заботу, чтобы они всегда могли обратиться к кому-то за помощь, - добавил он.

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Глава республики отметил важность защиты пожилых людей и повышения их финансовой и юридической грамотности.